HABER

Çanakkale’de 52 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:40 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 52 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için yol kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Behramkale köyü Yeşil Liman mevkiinde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

Çanakkale’de 52 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 52 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için yol kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Behramkale köyü Yeşil Liman mevkiinde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Durdurulan kamyonette aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Çanakkale’de 52 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 52 mülteci yakalandı

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
Diyarbakır'da 'kaçak kontrolü' gerginliği: 4 yaralıDiyarbakır'da 'kaçak kontrolü' gerginliği: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülke yol geçen hanı sapıgı katili hırsızı kolayca giriyo ülkeye derhal bi çözüm bulunmalı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.