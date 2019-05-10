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Çanakkale'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balabanlı ile Nusratlı köyleri sahilinde zeytinlik alanlara operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, İran ve Bangladeş uyruklu 53 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Çanakkale düzensiz göçmen

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