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Çanakkale'de 54 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 11:59 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 54 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren sahil güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Gülpınar köyü sahilinden bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-16" Bot Komutanlığınca belirlenen noktaya düzenlenen operasyonda Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen

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