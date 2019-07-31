HABER

Çanakkale'de 54 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmaya çalışan Afganistan uyruklu 54 kaçak yakalandı.

Çanakkale'de 54 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmaya çalışan Afganistan uyruklu 54 kaçak yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gideceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 2 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen ve organizatör oldukları iddiasıyla T.Ç. ile M.T.'yi yakaladı. Operasyonda, 2 araca da el konuldu.
Eş zamanlı yapılan Ezine ilçesindeki operasyonda ise, durdurulan minibüste Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen ve organizatör olduğu belirtilen A.A. yakalandı. Minibüse ise el konuldu.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Organizatör oldukları değerlendirilen şüphelilerden T.Ç. ve M.T., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. A.A.'nın ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de 54 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 54 kaçak göçmen yakalandı

Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi
Evinde yalnız yaşayan adam ölü bulunduEvinde yalnız yaşayan adam ölü bulundu
Japon süs balığı çalan hırsız tutuklandıJapon süs balığı çalan hırsız tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.