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Çanakkale’de 54 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 17:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 54 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çanakkale’de 54 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 54 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koruoba köyü sahilinde şüphelendikleri minibüsü durdurdu. 18 koltuklu minibüs içinde yapılan aramada Afganistan uyruklu 54 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü ise insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirilen kaçaklar işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale’de 54 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 54 kaçak göçmen yakalandı

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