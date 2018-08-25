Çanakkale’de 56 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Behramkale köyü girişinde bir minibüsü durdurdu.
Minibüste yapılan incelemede, Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 56 düzensiz göçmen yakalandı, şoför ise insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.
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