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Çanakkale’de 56 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.

İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphe üzerine ilçeye bağlı Behramkale köyü girişinde 34 PG 578 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Yakalanan kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.

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