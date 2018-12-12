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Çanakkale'de 56 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan 56 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı.

Çanakkale'de 56 kaçak göçmen yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan 56 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece yarısı sıralarında Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde düzenledikleri iki ayrı operasyonda toplam 56 kaçağı yakaladı. Kaçaklara organizatörlük yaptığı öne sürülen 1 kişi de gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 araç, 1 bot, 1 bot motoru, 15 can yeleği, 20 litre benzin ve 1 hava pompası ele geçirdi.
53'ü Afganistan, 3'ü Çad uyruklu toplam 56 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Gözaltına alınan organizatör ise, jandarma'daki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Çanakkale'de 56 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 56 kaçak göçmen yakalandı

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