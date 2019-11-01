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Çanakkale’de 56 mülteci yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:31 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 56 mülteci yakalandı.Alınan bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kösedere köyü sahilindeki ağaçlık alanda saklanmaya çalışan Afganistan uyruklu 56 mülteciyi yakaladı.

Çanakkale’de 56 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 56 mülteci yakalandı.
Alınan bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kösedere köyü sahilindeki ağaçlık alanda saklanmaya çalışan Afganistan uyruklu 56 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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