HABER

Çanakkale’de 56'ncı Uluslararası Troia Festivali iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 20:52 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Belediyesi, Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan 56'ncı Uluslararası Troia Festivali'ni iptal etti.

Çanakkale’de 56'ncı Uluslararası Troia Festivali iptal edildi

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediyesi, Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan 56'ncı Uluslararası Troia Festivali'ni iptal etti. Kararı Meclis toplantısında açıklayan Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, yaklaşık 1.5 milyon TL bütçe ile gerçekleşen festivalin iptal gerekçesi olarak belediyenin gelirlerindeki düşüşü gösterdi.
Çanakkale Belediyesi, bir süre önce yaptığı yarışmayla afişini dahi belirlediği 56'ncı Uluslararası Troia Festivali’ni iptal etti. Daha önce, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi nedeniyle aynı yıl iptal edilen Troia Festivali, bu kez de ekonomik gerekçelerle yapılmayacak. 9-13 Ağustos tarihlerinde 56'ncı kez düzenlenmesi planlanan festivalin iptal gerekçesini Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bugün yapılan Meclis toplantısında açıkladı. Konuyla ilgili Meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Gökhan, şunları söyledi:
"Belediye gelirlerinin en önemli unsuru olan vergilerden birisi olan, Ankara’dan İller Bankası'ndan gelen payda elbette ki bir düşüş var. Çünkü devletin vergi gelirlerinde bir azalma söz konusu. İkincisi, burada esnafın veya vatandaşın biraz daha ekonomik sıkıntıya düşmesi dolayısıyla ödemelerde sıkıntı yaşanıyor. Kira ödemeleri, işgaliye ödemeleri, ilan, reklam ve emlak vergileri noktasında ve tabi imar harçları konusunda ki, geçmiş yıllarda Çanakkale'de yoğun imar faaliyeti vardı. Bunlarında azalmasıyla belediyenin kasasına giren parada da düşüş var. Bizde bu bağlamda hem belediye bütçesi açısından, çünkü aşağı yukarı 1.5 milyon TL, hatta üzerinde maliyeti olacak festival programı yapıyoruz her sene. Bu parayı bu yıl harcamama kararı aldık. Sonuç itibariyle festivali başka yıllarda yapabiliriz. Ama en azından vatandaş burada ve ekonomi zor durumdayken festivalle bu kentte eğlenmeye pek fazla yüzümüz yok diye düşünüyoruz. Çünkü bu kaynakları beklide daha etkin, verimli yerlerde kullanmamızda yarar var."

FOTOĞRAFLI

Çanakkale’de 56'ncı Uluslararası Troia Festivali iptal edildiÇanakkale’de 56'ncı Uluslararası Troia Festivali iptal edildiÇanakkale’de 56'ncı Uluslararası Troia Festivali iptal edildiÇanakkale’de 56'ncı Uluslararası Troia Festivali iptal edildi

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Kadınlar tecavüzden yargılanan Hasan B.'nin tahliyesini protesto ettiKadınlar tecavüzden yargılanan Hasan B.'nin tahliyesini protesto etti
CHP'li Bakşık törenle son yolculuğuna uğurlandıCHP'li Bakşık törenle son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

İstanbul Valiliği duyurdu: Sınırı aşan işletmelere para cezası verilecek

İstanbul Valiliği’nden flaş uyarı! Para cezası geliyor

Kadınlar tecavüzden yargılanan Hasan B.'nin tahliyesini protesto etti

Tecavüzle suçlanan profesörün tahliyesine kadınlardan tepki

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışıp, bıçaklayan şüpheli yakalandı

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışmıştı! Yeni gelişme

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması

Mardin'de çocuğunun gözü önünde eski eşini darp edip, bıçaklayan koca tutuklandı

Eski eşine dehşeti yaşatan koca hakkında karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.