Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 57 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Kozlu köyü sahilinde yol kenarında bir grup göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalandı.
Minibüslerle Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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