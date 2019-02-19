Çanakkale’de 59 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 59 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca 17 Şubat Pazar günü saat:15.30 sıralarında Ayvacık Kadırga koyu yol kavşağında 2 otomobil dur ikazına uymayarak kaçtı. Yapılan takip neticesinde bahse konu araçlar Sokakağzı mevkiinde terkedilmiş halde bulundu. Araçların bulunduğu yerin yakınında 19’u çocuk, 24’ü erkek, 16’sı kadın olmak üzere toplam 59 mülteci yakalandı. Mülteci kaçakçılığını organize eden ve olay yerinden kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.
Adli makamların talimatı gereği, mülteci kaçakçılığında kullanılan 2 otomobil muhafaza altına alınarak, yakalanan 59 mülteci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Öte yandan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılan 40 operasyonda 521 mülteci, 4 organizatör 2’si tutuklu, 54 can yeleği, 4 araç, 1 bot, 1 bot motoru ele geçirildi.
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