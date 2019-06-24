Çanakkale'de, 6 dönüm makilik yandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı İlyasfakı köyündeki makilikte yangın çıktı. Alevlerin sardığı 6 dönümlük alan yandı.

Ayvacı'ın İlyasfakı köyünde bulunan makilikte, öğle saatlerinde, yangın çıktı. Elektrik akımına kapılan ve yanarak makiliğe düşen karganın neden olduğu sanılan yangına, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ile Ayvacık Belediyesi ekipleri müdahale etti. Alevler, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı kullanılarak, söndürüldü. Alevlerin sardığı 6 dönümlük alanın yandığı belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

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