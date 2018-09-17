Çanakkale'de 60 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Sazlı köyü sahilinde bulunan Fatma-Nuri Erkan Camisi bahçesinde bir grup göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, cami bahçesinde saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmeni yakaladı.
İki minibüsle Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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