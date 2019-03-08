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Çanakkale’de 60 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 60 mülteci yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 21’i çocuk, 16’sı kadın ve 23’ü erkek olmak üzere 60 mülteci ve organizatör olduğu iddia edilen 5 kişi Çanakkale İl Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 60 mülteci yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 21’i çocuk, 16’sı kadın ve 23’ü erkek olmak üzere 60 mülteci ve organizatör olduğu iddia edilen 5 kişi Çanakkale İl Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Organizatör olduğu iddia edilen 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Çanakkale’de 60 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 60 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 60 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 60 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 60 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 60 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 60 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 60 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 60 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 60 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 60 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 60 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 60 mülteci yakalandı
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