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Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, Afganistan uyruklu 62 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, Afganistan uyruklu 62 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 3 Mart'ta Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyü Kanara mevkisindeki zeytinlikte; 18'i çocuk, 13'ü kadın, 10'u erkek olmak üzere 41 Afgan kaçağı yakaladı. Büyükhüsun köyü Tek Ev mevkisinde ise 5 Mart'ta 4'ü bebek, 3'ü çocuk, 6'sı kadın ve 6'ı erkek olmak üzere toplam 19 Afgan kaçak yakalandı. Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyündeki yol kontrollerinde de Afganistan uyruklu 2 kaçak yakalandı. Jandarmanın 3 ayrı operasyonunda yakalanan toplam 62 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı

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