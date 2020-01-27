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Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 62 kaçak göçmen, zeytinlik alanda, jandarma ekiplerince yakalandı.  Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdürürken, Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlikte, Afganistan ve Kongo uyruklu toplam 62 kaçak göçmen yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 62 kaçak göçmen, zeytinlik alanda, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdürürken, Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlikte, Afganistan ve Kongo uyruklu toplam 62 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan’ın Midilli Adası'na yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu belirlenen kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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