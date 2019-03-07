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Çanakkale’de 62 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

Çanakkale’de yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 62 mülteci yakalandı.Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, Biga’nin Güvemalan köyünde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde 2 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayvacık ilçesi Büyükhüsun Köyü Tek Ev mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonucunda kucaklarında bebek ve çocukları olan kadınların da bulunduğu 19 Afganistan uyruklu mülteci ve Ayvacık ilçesi Sazlı köyü Kanara tepe mevkiinde 41 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale’de 62 mülteci yakalandı

Çanakkale’de yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 62 mülteci yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, Biga’nin Güvemalan köyünde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde 2 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayvacık ilçesi Büyükhüsun Köyü Tek Ev mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonucunda kucaklarında bebek ve çocukları olan kadınların da bulunduğu 19 Afganistan uyruklu mülteci ve Ayvacık ilçesi Sazlı köyü Kanara tepe mevkiinde 41 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı. İşlemleri tamamlanan mülteciler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Çanakkale’de 62 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 62 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 62 mülteci yakalandı

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