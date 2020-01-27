HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’de 62 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 62 mülteci yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:31 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitme hazırlığı yapan 62 mülteci yakalandı.Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kocaköy köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo ve Afganistan uyruklu 62 mülteciyi yakaladı.Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitme hazırlığı yapan 62 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kocaköy köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo ve Afganistan uyruklu 62 mülteciyi yakaladı.
Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trabzon’dan Elazığ’a gönderilen ekmek için Başkan Zorluoğlu’na teşekkürTrabzon’dan Elazığ’a gönderilen ekmek için Başkan Zorluoğlu’na teşekkür
Kurtların arasında kalan yaban keçisinin ölümle dansıKurtların arasında kalan yaban keçisinin ölümle dansı
Limonlu suyun faydaları nelerdir?Limonlu suyun faydaları nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı

Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı

Elleriyle enkaz altından çıkarmıştı! Suriyeli Mahmut, Bakanlar Soylu ve Koca ile enkazda görüştü

Elleriyle enkaz altından çıkarmıştı! Bakanlardan Suriyeli gence hediye

Muğla Akyaka sahilinde depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi

Elazığ'da enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi

Trabzon’da ilginç kaza! Gören inanamadı

Trabzon’da ilginç kaza! Gören inanamadı

Denizli’de yatalak ALS hastasının karnına tırnakla ‘ATT’ yazıldı iddiası

Denizli'de korkunç olay! Dehşete düştüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.