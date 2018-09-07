Çanakkale'de 67 Afgan kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 67 kaçak göçmen, yakalandı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdürüyor. Ekipler, Gülpınar köyü Kumbağlar mevkisine, zeytinliklerin arasında bir grup kaçak olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 67 Afgan kaçak yakalandı. Kaçak göçmenler, 3 minibüsle Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirildi. İşlemlerinin ardından 67 Afgan kaçak, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
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