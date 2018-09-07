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Çanakkale'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:24 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Gülpınar köyü Kumbağlar mevkisine operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Afganistan uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen

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