Çanakkale'de 7 bin 125 litre kaçak şarap ele geçirildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 7 bin 125 litre kaçak şarap ele geçirdi. Kaçak alkol üretimi yapan 4 kişiye, 491 bin 625 TL idari para cezası kesildi.

Kaçak şarap üretimi yapanlara yönelik kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde kaçak alkol üreten 4 kişiyi gözaltına aldı. Piyasaya sürülmek üzere bandrolsüz olarak üretilen 7 bin 125 litre kaçak şarap ele geçirildi. Operasyonlarda, 1 üzüm sıkma makinesi, 1 rakı damıtma aparatı ve 67 adet 1 litrelik şişe ele geçirildi.

Ele geçirilen toplam 7 bin 125 litre kaçak şarap için 4 kişiye, 491 bin 625 TL idari para cezası kesildi. Gözaltındaki zanlılar, ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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