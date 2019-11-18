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Çanakkale’de 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 15:06 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de 4 ayrı eve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi.

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de 4 ayrı eve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından, merkeze bağlı Erenköy’de şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine 4 ayrı eve operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüpheli S.B.'nin evinde bin 800 litre, T.T.'nin evinde bin 900 litre, H.S.'nin evinde 3 bin 200 litre, M.D.'nin evinde 640 litre olmak üzere toplam 7 bin 540 litre şarap ele geçirildi.
Ele geçirilen şaraplar, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yediemine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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