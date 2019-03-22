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Çanakkale'de 7 kaçak ile 2 organizatör yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 14:33 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen ile 2 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 7 kaçak ile 2 organizatör yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen ile 2 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor. Ekipler tarafından 19-22 Mart tarihleri arasında Ayvacık ilçesi Mıhlı Yol mevkii ile Sapanca köyünde düzenlenen iki ayrı operasyonda 2'si çocuk, 2'si kadın, 3'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 7 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla O.Z. ve H.Ç. gözaltına alındı, 2 araca da el konuldu.
Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 şüphelinin jandarmada işlemleri devam ediyor.

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Çanakkale'de 7 kaçak ile 2 organizatör yakalandı

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