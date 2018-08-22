Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Küçükkuyu ve Kadırga Burnu açıklarında iki grubun lastik bot ile Midilli Adası istikametine seyrettiğini tespit etti.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, Küçükkuyu Jandarma Karakolundaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

