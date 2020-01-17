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  4. Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 08:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzenledikleri iki ayrı operasyonda lastik bot içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35'i çocuk, 12'si kadın ve 23'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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