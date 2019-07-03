Çanakkale'de 726 şişe mükerrer bandrollü şarap ele geçirildi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları şarap nakil aracında bandrollerinin mükerrer kullanıldığını tespit ettikleri 726 şişe şaraba el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Gelibolu ilçesinde araç denetimleri gerçekleştirildi. Şarap firmasına ait kapalı kasa panelvanda arama yapan ekipler, şaraplarda kullanılan bandrollerin birden fazla kez kullanıldığını tespit etti. 150 ml’lik 498 ve 75 ml’lik 228 olmak üzere 726 şişe şaraba el koyan ekipler, Z.A'yı 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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