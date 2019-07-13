HABER

Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 13:03 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 73 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükhusun köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni tespit etti.

Ayrıca ekipler, Kösedere köyü İncirli mevkisi sahilinde aynı ülke vatandaşı 28 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Çocuk parkının yol yapımı için kaldırılmak istenmesine tepkiÇocuk parkının yol yapımı için kaldırılmak istenmesine tepki
Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına atladılarMilli Mücadelenin 100. Yılı anısına atladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen Jandarma

En Çok Okunan Haberler

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması!

Darbelerin acı tarihi bu müzede anlatılıyor

Darbelerin acı tarihi bu müzede anlatılıyor

Son dakika: Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Kapıkule'de gurbetçiler uzun araç kuyruğu oluşturdu

Sonu görünmüyor! Uzun araç kuyruğu oluştu

15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! 'Kolu koptu, araba getirin'

KKTC'deki facia sonrası flaş karar! Tamamı iptal edildi

KKTC'deki facia sonrası flaş karar! Tamamı iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.