HABER

Çanakkale’de 73 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 13:09 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 73 kaçak yakalandı.

Çanakkale’de 73 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 73 kaçak yakalandı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Büyükhusun köyü Tekaç mevkii ve Kösedere köyü İncirli mevkiindeki sahillerde kaçakların olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, operasyon düzenledi. Büyükhusun köyünde 45, Kösedere köyünde ise 28 olmak üzere toplam Afganistan uyruklu 73 kaçak yakalandı.
Sahillerdeki ağaçlık alanlarda saklanmaya çalışırken yakalanan kaçaklar, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale’de 73 kaçak yakalandıÇanakkale’de 73 kaçak yakalandıÇanakkale’de 73 kaçak yakalandı

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Çorum’da KKKA şüphesiyle 2 kadın tedavi altına alındıÇorum’da KKKA şüphesiyle 2 kadın tedavi altına alındı
Diyarbakır’da kaçak içki satan 15 ayrı adrese eş zamanlı baskınDiyarbakır’da kaçak içki satan 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.