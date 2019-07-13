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Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 73 mülteci yakalandı.İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Büyükusun köyü ile Kösedere köyü sahillerine operasyon düzenledi.

Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 73 mülteci yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Büyükusun köyü ile Kösedere köyü sahillerine operasyon düzenledi. 2 ayrı operasyonda Büyükhusun köyünde 45 Afgan mülteci ile Kösedere köyünde 28 Afgan mülteci yakalandı. Yakalanan toplam 73 mültecinin sahillerdeki ağaçlık alanlarda saklanmaya çalıştıkları öğrenilirken, yakalanan mültecilerin Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği belirtildi.

Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı

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