Çanakkale'de 74 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten sahil güvenlik unsurları, Ayvacık ilçesi Babakale köyü ile Behramkale sahilinden bir grubun lastik botla denize açıldığını belirledi.

"TCSG-6" ve "TCSG-61" Bot Komutanlıklarınca yapılan iki operasyonda, Afganistan uyruklu 74 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında işlemleri tamamlanan bu kişiler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

