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  4. Çanakkale’de 8 gündür aranan iş güvenliği uzmanının cansız bedeni bulundu

Çanakkale’de 8 gündür aranan iş güvenliği uzmanının cansız bedeni bulundu

03.02.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde baraj sularında ekiplerin 8 gündür aradığı iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu’nun cansız bedeni bulundu.Ayvacık ilçesinde otomobille baraj sularına kapılan şahsın arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla birlikte ara verilmişti.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde baraj sularında ekiplerin 8 gündür aradığı iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu’nun cansız bedeni bulundu.
Ayvacık ilçesinde otomobille baraj sularına kapılan şahsın arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla birlikte ara verilmişti. Arama kurtarma çalışmaları bu sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. Kadavra köpekleri, Mürsel Meracıoğlu’nun (40) cansız bedeninin bulunduğu bölgede tepki verdi. Çanakkale’den gelen deniz polisi saat 10.30 sıralarında baraj gölünde Meracıoğlu’nun cansız bedenine ulaştı. Baraj göletinden çıkartılan Meracıoğlu’nun cesedi ambulansa konularak Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Meracıoğlu’nun cenazesinin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.
Ayvacık ilçe merkezinden 27 Ocak Çarşamba günü sabah saat 08.00 sıralarında çalıştıkları Kırca köyündeki rüzgar enerji santraline giden iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu ile şirketin yardımcı hizmetler bölümünde görevli Filiz Soydoğan Çiçek’in bulunduğu otomobil, toprak yoldan giderken Ayvacık Barajı yakınlarında suya kapılıp kaybolmuştu. Aramaların ikinci gününde sabah saat 10.45 sıralarında Filiz Soydoğan Çiçek’in cansız bedenine ulaşılırken, üçüncü gününde de suya kapılan araca ulaşıldı. Mürsel Meracıoğlu için ise ekipler 8 gündür arama çalışması yürütüyordu. Arama çalışmalarına jandarma, 112, sahil güvenlik, UMKE ve AFAD, deniz polisi, su altı arama kurtarma timleri katıldı.

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