Çanakkale'de 80 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 80 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koruoba köyü sahilinde bir grup göçmen ve göçmen kaçakçılarının olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekiplerinin Koruoba köyü sahilindeki operasyonunda, otobüs içinden inen göçmenlerle beraber aralarında şoförün de olduğu 3 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 otobüs ve 2 otomobile de el koyuldu. Operasyonda ayrıca 1 bot ile 1 bot motoru da ele geçirildi. Jandarma ekipleri diğer operasyonda ise Ayvacık'ın Koyunevi köyü sahilindeki zeytinlikte saklanan 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

