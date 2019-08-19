HABER

Çanakkale’de 80 mülteci ile 3 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 80 mülteci yakalandı.Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Koruoba köyü sahilinde bir otobüs içerisinde 53 mülteci ile Ayvacık’ın Koyunevi köyü sahilindeki zeytinlik alanda saklanan yabancı uyruklu 27 mülteciyi yakaladı.Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenilirken, operasyonlarda 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.Öte yandan, operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 otobüs, 2 otomobil, 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 80 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Koruoba köyü sahilinde bir otobüs içerisinde 53 mülteci ile Ayvacık’ın Koyunevi köyü sahilindeki zeytinlik alanda saklanan yabancı uyruklu 27 mülteciyi yakaladı.
Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenilirken, operasyonlarda 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Öte yandan, operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 otobüs, 2 otomobil, 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi.

PARTNERBu dürüm et yemeyenlere özel! İçinde öyle bir protein kaynağı var ki... Yemeye doyamayacaksınız!Bu dürüm et yemeyenlere özel! İçinde öyle bir protein kaynağı var ki... Yemeye doyamayacaksınız!
Kavşakta 'drift' yapan iki sürücü kameradaKavşakta 'drift' yapan iki sürücü kamerada
Çanakkale'de 80 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 80 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.