Çanakkale'de 81 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 81 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik unsurları Yeşil Liman mevkisinin 1 mil açıklarında bir grubun lastik botla Midilli Adası istikametine doğru gittiğini tespit etti.
"TCSG 6" Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı.
"TCSG 28" Bot Komutanlığının Kadırga Burnu açıklarında yaptığı operasyonda da Midilli Adası'na lastik botla gitmek için denize açılan 47 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara giysi ve yiyecek verildi. Düzensiz göçmeler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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