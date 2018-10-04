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Çanakkale'de 81 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 81 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 81 kaçak yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 81 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, dün düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 81 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk operasyonda, Ayvacık ilçesi Yeşil Liman önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak olduğu tespit edildi. Bölgeye düzenlenen operasyonda, lastik bot içinde 15'i erkek, 7'si kadın ve 12'si çocuk toplam 34 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı.
Bir diğer operasyonda ise, ekipler Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu önlerinde lastik bot içerisinde tespit ettikleri kaçaklara yönelik düzenledikleri operasyonda 12'si erkek, 7'si kadın ve 28'i çocuk toplam 47 Afganistan uyruklu kaçak yakaladı. İki ayrı operasyonda yakalanan 81 kaçak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 81 kaçak yakalandıÇanakkale'de 81 kaçak yakalandıÇanakkale'de 81 kaçak yakalandı

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