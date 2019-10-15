Çanakkale'de 83 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 83 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Babakale ve Kocaköy sahilinde aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu grubun ağaçlık alanda saklandığını belirledi.

Haklarında yasal işlem başlatılan 83 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

