Çanakkale'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren sahil güvenlik unsurları, Müsellim Boğazı ve Kadırga Burnu açıklarında yaptıkları denetimlerde iki grubun lastik botla denize açıldığını belirledi.

"TCSG-107" Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 84 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

