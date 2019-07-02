Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 84 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki ayrı operasyon düzenledi. İlk olarak saat 05.00 sıralarında, Kadırga Burnu açıklarında bir grup kaçağın lastik botla Midilli Adası'na gittiği tespit edildi. Sahil Güvenlik 'TCSG 107' Bot Komutanlığı'nca sahilden 2 mil açıkta operasyon düzenleyip, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmeni yakaladı. Bir süre sonra Küçükkuyu Çam Burnu mevkisinde düzenlenen ikinci operasyonda ise, lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen daha yakalandı. Toplam 84 kaçak göçmen, Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenlere, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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