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Çanakkale’de 85 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan 85 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale’de 85 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan 85 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Assos'un 1 mil açığında içinde kaçakların bulunduğu lastik botun Midilli Adası'na doğru gittiğini tespit etti. Ekipler, durdurdukları lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 58 kaçağı yakaladı. Burunucu mevki açıklarında da yine Midilli Adası'na doğru giden lastik botta 27 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak yakalandı.
Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen toplam 85 kaçağa, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale’de 85 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 85 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 85 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 85 kaçak göçmen yakalandı

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