Çanakkale'de 87 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 87 kaçak göçmen, lastik botta Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 01.00 sıralarında, Babakale'de sahilden 1 mil açıkta, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmeni tespit etti. 'TCSG 28 Bot Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. Ekiplerin saat 07.00 sıralarında gerçekleştirdiği diğer operasyonda ise Sivrice Burnu açıklarında lastik botta Afganistan uyruklu 29 kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Sağlık problemi yaşayan Afgan kadına, ekiplerce ambulansta müdahale edildi. İşlemlerinin ardından 87 kaçak, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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