Çanakkale'de 88 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 88 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye görevinde bulundukları Kuzey Ege Denizi'nde, Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisinde kıyıdan 1 mil açıkta lastik bot içinde kaçak olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak uyruklu 43 kaçak yakalandı. Ekipler tarafından düzenlenen bir diğer operasyonda ise Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 45 kaçak yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan toplam 88 kaçak, TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerince Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI



