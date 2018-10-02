Çanakkale'de 88 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 88 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye görevinde bulundukları Kuzey Ege Denizi'nde, Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisinde kıyıdan 1 mil açıkta lastik bot içinde kaçak olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak uyruklu 43 kaçak yakalandı. Ekipler tarafından düzenlenen bir diğer operasyonda ise Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 45 kaçak yakalandı.
Operasyonlarda yakalanan toplam 88 kaçak, TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerince Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz
ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!
Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
Açık açık tehdit etti! Devamı gelecek
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Japonlar tarafından geliştirildi, akılalmaz görüntüler ortaya çıktı!
Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum