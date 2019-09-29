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Çanakkale’de 88 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 17:54 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 88 mülteci yakalandı.Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Koyunevi ve Kocaköy köylerindeki Sokakağzı ve Gedikli mevkiindeki ağaçlık alana operasyon düzenledi.

Çanakkale’de 88 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 88 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Koyunevi ve Kocaköy köylerindeki Sokakağzı ve Gedikli mevkiindeki ağaçlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 88 mülteci yakalandı.
Mültecilerin, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.

Çanakkale’de 88 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 88 mülteci yakalandı

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