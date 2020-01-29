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  4. Çanakkale’de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

Çanakkale’de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, park halinde bulunan ve şüphe üzerine aranan 9 kişilik panelvan aracın içinden 22 yabancı uyruklu mülteci çıktı.

Çanakkale’de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

Ayvacık Bölge Trafik ekipleri tarafından orman deposu mevkiinde park halinde bulunan panelvan araçta şüphe üzerine arama yapıldı.

9 kişilik araç içerisinde 22 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu mültecilerin Yunanistan’ın Midilli adasına geçmeyi planladıkları belirlendi.

Yapılan operasyon sonrası mültecilerin tamamı Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Mülteciler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine sevk edilecek.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık

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