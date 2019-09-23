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Çanakkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 90 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 90 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüslerde Afganistan uyruklu 90 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerle beraber 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından Ayvacık'daki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği bildirildi.

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Çanakkale'de 90 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı

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