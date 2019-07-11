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Çanakkale’de 91 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de jandarmanın 3 ilçede düzenlediği operasyonlarda toplam 91 kaçak yakalandı.

Çanakkale’de 91 kaçak yakalandı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de jandarmanın 3 ilçede düzenlediği operasyonlarda toplam 91 kaçak yakalandı.
Ayvacık, Eceabat ve Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 58 Afganistan, 22 Suriye, 2 Kongo, 6 İran, 1 Yemen, 1 Zambiya ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 91 kaçak göçmeni, düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Organizatör oldukları değerlendirilen İ.O., F.A., R.A., N.Y. ve A.K de gözaltına alındı. Kaçakçılık olaylarında kullanılan 2 kamyonet, 1 minibüs ve 2 otomobile ise el konuldu. Kaçaklar, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.O. ve F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çanakkale’de 91 kaçak yakalandıÇanakkale’de 91 kaçak yakalandı

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