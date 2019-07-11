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Çanakkale’de 91 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında önceki gün yapılan operasyonda 91 mülteci ve onlara organizatörlük yapan 5 kişi yakalandı.Ayvacık, Eceabat, ve Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlıklarının sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam 3 düzensiz göç olayında; 58 Afganistan, 22 Suriye, 2 Kongo, 6 İran, 1 Yemen, 1 Zambiya ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 91 mülteci ve onlara organizatörlük yapan 5 kişi yakalandı.

Çanakkale’de 91 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında önceki gün yapılan operasyonda 91 mülteci ve onlara organizatörlük yapan 5 kişi yakalandı.
Ayvacık, Eceabat, ve Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlıklarının sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam 3 düzensiz göç olayında; 58 Afganistan, 22 Suriye, 2 Kongo, 6 İran, 1 Yemen, 1 Zambiya ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 91 mülteci ve onlara organizatörlük yapan 5 kişi yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 2 kamyonet, 1 minibüs ve 2 otomobil de ele geçirildi.
Yakalanan 91 mülteci; işlemlerinin tamamlanmasından sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, adli makamların talimatı ile, 2 kamyonet, 1 Minibüs ve 2 otomobil de muhafaza altına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile gözaltına alınan İ.O., F.A., R.A., N.Y. ve A.K isimli organizatörler, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edildi.

Çanakkale’de 91 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 91 mülteci yakalandı

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