Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koruoba köyü sahiline operasyon düzenledi.
Operasyonda Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun
Gizli ilişki Trump'ın başını yaktı! Azil süreci başlayabilir
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'
Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'
Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye davet!
Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
Kan donduran cinayet! Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında sakladı
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum