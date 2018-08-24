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Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koruoba köyü sahiline operasyon düzenledi.

Operasyonda Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmenler

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