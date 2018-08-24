Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçiş yapmaya hazırlanan 93 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koruoba köyünün dağlık alanında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Somali, İran, Mali, Togo, Güney Afrika, Filistin, Burkina Faso ve Komor uyruklu 93 kaçak göçmeni yakaladı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçiş yapmaya hazırlandığı belirtilen kaçak göçmenler, minibüslerle İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Behramkale Jandarma Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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