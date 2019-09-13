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Çanakkale'de 94 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile geçmek isteyen Afganistan uyruklu 94 kaçak göçmen yakalandı.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile geçmek isteyen Afganistan uyruklu 94 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 61 Bot Komutanlığı ve TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarındaki lastik bota baskın yaparak, Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 94 kaçak göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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